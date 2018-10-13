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Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

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Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

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21:27   13 Октября 2018
Россия

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Светские силы и украинские политики не в силах уничтожить каноническое православие на Украине, уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об этом он заявил после утрени всенощного бдения в Свято-Духовском кафедральном соборе Минска.

Глава патриархата считает, что православная церковь на Украине проходит тяжелейшие испытания из-за сложностей, которые возникли в стране. По его словам, на церковь «ополчился враг рода человеческого».

Впрочем, патриарх уверен, что эти попытки обречены на провал. По крайней мере, он заверил прихожан, что Киев не в силах уничтожить церковь.

Предстоятель Русской Православной церкви напомнил, что церковь уже переживала годы гонений. Переживет и попытки Киева ликвидировать православные ценности, уверен он.

Патриарх призвал всех верующих помолиться о решении Священного синода, который рассматривает ситуацию на Украине.

Ранее так называемый Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, название своей должности он придумал сам, заявил, что отныне проповеди на Украине также будут проводить исключительно на национальном языке.

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Автор: Екатерина Розина
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