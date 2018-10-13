The Guardian: Инвестиционный форум в Эр-Рияде потерпел фиаско из-за убийства Хашогги

Саудовская изоляция возросла после публикации пленок с доказательством убийства американского журналиста, который критиковал правительство королевства.

Бизнес сообщество отвернулось от крупной инвестиционной конференции. Это произошло когда в Белом доме подтвердили наличие у Турции аудиопленок с доказательством убийства Хашогги в саудовском консульстве.

Большинство медиа-партнеров и нескольких ведущих бизнес-инвесторов отказались участвовать в форуме «Будущая инвестиционная инициатива», который состоится в Эр-Рияде. За отсутствием главных спикеров мероприятие потерпело фиаско, пишет The Guardian со ссылкой на организаторов.

«Все говорили, что обеспокоены в связи с обстоятельствами исчезновения Джемаля Хашогги из саудовского консульства в Турции и отсутствием заслуживающих доверия ответов со стороны Эр-Рияда», — объяснил собеседник издания.

Всемирный банк направил властям Саудовской Аравии сообщение, что президент организации Джим Ен Ким отказывается посетить форум. Помимо этого с просьбой вычеркнуть из списка медиа-спонсоров к организаторам мероприятия обратились представители Financial Times и CNN. Вскоре к коллективному отказу присоединился ведущий поставщик информации для профессиональных участников финансовых рынков - агентство Bloomberg.

От спонсорства отказалась и американская газета New York Times. Руководство издания повлияло и на решение партнеров. Так, к заявлению газеты присоединился владелец Los Angeles Times, и телеканал CNBC.

Исполнительный директор Uber, Дара Хосрошахи, сказала, что не будет присутствовать на инвестиционным форуме, «если Эр-Рияд не предоставит доказательств непричастности Саудовской Аравии к инциденту с Хашогги».

Впрочем, глава МВФ Кристиан Лагард заявила, что хоть убийство американского журналиста и шокировало ее, мероприятие она посетит - по долгу службы. Однако Джихад Азур, глава отдела Ближнего Востока МВФ, не подтвердил участие Лагард на форуме.

Организаторы отказываются отменять «Будущую инвестиционную инициативу», потому что это плохо повлияет на имидж Эр-Рияда.

«Отмена мероприятия больше ударит по статусу страны, нежели плохая явка», — констатировал источник.

Хашогги жил и работал в США. Последние годы он был обозревателем американской газеты he Washington Post. Журналист приобрел известность после изгнания из Саудовской Аравии за критику правящей элиты.

Он отправился в Турцию накануне свадьбы. Получил вызов из саудовского консульства, в котором говорилось о необходимости оформления документов для бракосочетания с подданной королевства. Невеста Хашогги поехала вместе с ним. Последний раз она его видела возле посольства. Больше он оттуда не выходил.

Турция заявила, что журналиста допрашивали и пытали сотрудники спецслужб Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют изъятые из смартфона Хашогги аудиозаписи.