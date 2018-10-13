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19:59   13 Октября 2018
Весь мир

Киев согласует кандидатуру нового посла Венгрии

Киев согласует кандидатуру нового посла Венгрии

В ближайшее время официальный Киев выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии на Украине. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Павел Климкин журналистам в Ужгороде в субботу.

Соответствующее сообщение украинского внешнеполитического ведомства приводит интернет-издание «Европейская правда». Отмечается, что Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который уже активно изучает украинский. 

«С назначением посла вопросов нет», — подчеркнул Климкин.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #посол #венгрия

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