Киев согласует кандидатуру нового посла Венгрии

В ближайшее время официальный Киев выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии на Украине. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Павел Климкин журналистам в Ужгороде в субботу.

Соответствующее сообщение украинского внешнеполитического ведомства приводит интернет-издание «Европейская правда». Отмечается, что Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который уже активно изучает украинский.