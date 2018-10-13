Сделки между США и Турцией по пастору Брансону не было, заверил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении пастора Эндрю Брансона.

Глава Белого дома также подчеркнул, что никакой сделкой с Анкарой на этот счет не было. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter в субботу.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации американского лидера сообщил, что власти США и Турции пришли к соглашению об освобождении американского пастора Эндрю Брансона.