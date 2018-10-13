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 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

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18:25   13 Октября 2018
Весь мир

Сделки между США и Турцией по пастору Брансону не было, заверил Трамп

Сделки между США и Турцией по пастору Брансону не было, заверил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении пастора Эндрю Брансона.

Глава Белого дома также подчеркнул, что никакой сделкой с Анкарой на этот счет не было. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter в субботу.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации американского лидера сообщил, что власти США и Турции пришли к соглашению об освобождении американского пастора Эндрю Брансона.

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Автор: Алла Ларионова
#турция #трамп #брансон

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