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18:15   13 Октября 2018
Россия

Автомобиль насмерть сбил ребенка, переходящего дорогу в Подмосковье

Автомобиль насмерть сбил ребенка, переходящего дорогу в Подмосковье

Двенадцатилетнего мальчика насмерть сбили на пешеходном переходе в деревне Сидорово Ступинского района Московской области. Водитель не стал скрываться с места происшествия.

Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области. Отмечается, что водитель, сбивший мальчика, был за рулем автомобиля Hyundai Solaris.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП. Правоохранители опрашивают водителя машины, устанавливаются все детали случившегося.

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Автор: Алла Ларионова
#ребенок #дтп #подмосковье

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