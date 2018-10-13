Автомобиль насмерть сбил ребенка, переходящего дорогу в Подмосковье

Двенадцатилетнего мальчика насмерть сбили на пешеходном переходе в деревне Сидорово Ступинского района Московской области. Водитель не стал скрываться с места происшествия.

Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области. Отмечается, что водитель, сбивший мальчика, был за рулем автомобиля Hyundai Solaris.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП. Правоохранители опрашивают водителя машины, устанавливаются все детали случившегося.