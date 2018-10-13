Экс-премьер Финляндии осудил троллинг ЕС

Армия троллей атакует при любом удобном случае, пожаловался бывший глава правительства Финляндии.

Александр Стубб заметил некую тенденцию. По его словам, любая положительная новость о Евросоюзе сопровождается троллингом.

«Общее наблюдение: Всегда, когда вы публикуете что-то положительное о Евросоюзе, сразу появляется армия троллей с речами, исполненными ненавистью», — написал экс-премьер в Twitter.

В комментариях под записью Стубб пошутил, что воспринимает это как комплимент. Он гордится, что в альянсе много личностей, которые вызывают общественный резонанс.