Экс-премьер Финляндии осудил троллинг ЕС

Армия троллей атакует при любом удобном случае, пожаловался бывший глава правительства Финляндии.

Александр Стубб заметил некую тенденцию. По его словам, любая положительная новость о Евросоюзе сопровождается троллингом.

В комментариях под записью Стубб пошутил, что воспринимает это как комплимент. Он гордится, что в альянсе много личностей, которые вызывают общественный резонанс.

General observation: anytime you post something positive on values or the #EU, an army of trolls emerge, hate-speech and all. #infowars