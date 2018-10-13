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18:47   13 Октября 2018
Весь мир

Экс-премьер Финляндии осудил троллинг ЕС

Экс-премьер Финляндии осудил троллинг ЕС

Армия троллей атакует при любом удобном случае, пожаловался бывший глава правительства Финляндии.

Александр Стубб заметил некую тенденцию. По его словам, любая положительная новость о Евросоюзе сопровождается троллингом.

«Общее наблюдение: Всегда, когда вы публикуете что-то положительное о Евросоюзе, сразу появляется армия троллей с речами, исполненными ненавистью», — написал экс-премьер в Twitter.

В комментариях под записью Стубб пошутил, что воспринимает это как комплимент. Он гордится, что в альянсе много личностей, которые вызывают общественный резонанс. 

 

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Автор: Екатерина Розина
#евросоюз #финляндия #политика #весь мир #троллинг #стубб

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