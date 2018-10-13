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17:42   13 Октября 2018
Россия

РПЦ призывает защитить украинские храмы от националистов

РПЦ призывает защитить украинские храмы от националистов

В Русской православной церкви (РПЦ) рассчитывают на то, что власти Украины смогут поддержать мир и не встанут ни на одну из сторон в случае угрозы захватов храмов укранской православной церкви националистами.

Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в беседе с представителями СМИ. Он также отметил высокую напряженность ситуации вокруг УПЦ.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил об угрозах со стороны радикальных группировок на Украине захватить лавры, монастыри и храмы УПЦ по стране. Радикалы намерены сделать это 14 октября, когда местные националисты отмечают один из своих праздников.

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Автор: Алла Ларионова
#рпц #националисты #упц

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