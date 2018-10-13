Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Глава Украины озвучил три главных украинских бренда, от которых «корчит» Москву и оскорбил православных за поддержку российского президента.
Петр Порошенко считает, что силы Украины в раскольниках, нацгвардии и ВСУ. Об этом он написал в Twitter:
«Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву. Это вооруженные силы. Это национальная гвардия. Это церковь.»
При этом украинский президент напомнил, что глава РФ Владимир Путин созывал Совет безопасности по вопросу положения православных церквей на Украине. В интерпретации Порошенко, Путин решал, как защитить «свою пятую колонну»:
«Церковь, ради которой Путин вчера даже Совбез собрал, чтобы решить, как защитить свою пятую колонну внутри Украины.»
Є три українських бренди, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква, з приводу якої Путін вчора навіть Радбез збирав, щоб вирішити, як захищати їхню п’яту колону всередині України.— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 октября 2018 г.