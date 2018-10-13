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 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

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17:36   13 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Глава Украины озвучил три главных украинских бренда, от которых «корчит» Москву и оскорбил православных за поддержку российского президента.

Петр Порошенко считает, что силы Украины в раскольниках, нацгвардии и ВСУ. Об этом он написал в Twitter:

«Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву. Это вооруженные силы. Это национальная гвардия. Это церковь.»

При этом украинский президент напомнил, что глава РФ Владимир Путин созывал Совет безопасности по вопросу положения православных церквей на Украине. В интерпретации Порошенко, Путин решал, как защитить «свою пятую колонну»:

«Церковь, ради которой Путин вчера даже Совбез собрал, чтобы решить, как защитить свою пятую колонну внутри Украины.»

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Автор: Екатерина Розина
#путин #порошенко #украина #политика #церковь #православные

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