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 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
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17:11   13 Октября 2018
Россия

Патриарх Кирилл надеется сохранить единство православия

Патриарх Кирилл надеется сохранить единство православия

Православная церковь найдет силы преодолеть кризис и сохранить единство, рассчитывает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, в ходе заседания священного синода РПЦ предстоит решить много важных вопросов.

Патриарх Кирилл прилетел в Белоруссию, потому что заседание пройдет в Минске в понедельник, 15 октября, и отметил, что на заседании священного синода Русской православной церкви решат, как отреагировать на происходящее на Украине. 

В четверг, 11 октября, Константинопольский синод снял анафему с главы «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, признал организацию каноничной, объявил о восстановлении прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос 300-летней давности, который передавал Киевскую митрополию Москве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #единство #патриарх кирилл #православие

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