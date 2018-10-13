Патриарх Кирилл надеется сохранить единство православия
Православная церковь найдет силы преодолеть кризис и сохранить единство, рассчитывает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, в ходе заседания священного синода РПЦ предстоит решить много важных вопросов.
Патриарх Кирилл прилетел в Белоруссию, потому что заседание пройдет в Минске в понедельник, 15 октября, и отметил, что на заседании священного синода Русской православной церкви решат, как отреагировать на происходящее на Украине.
В четверг, 11 октября, Константинопольский синод снял анафему с главы «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, признал организацию каноничной, объявил о восстановлении прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос 300-летней давности, который передавал Киевскую митрополию Москве.
Дуже тішуся реакцією українського народу на рішення Синоду Вселенського Патріархату – сльози радості у людей. Для мене це було ще одне підтвердження, що рухаємося в правильному напрямку. Привітав Предстоятеля УАПЦ з важливим рішенням Синоду Вселенського Патріархату. pic.twitter.com/iZ5WP8xkmq— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 октября 2018 г.