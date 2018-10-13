Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
17:24   13 Октября 2018
Россия

Отреставрированный волонтерами за свой счет старинный дом в Калуге снесли

Отреставрированный волонтерами за свой счет старинный дом в Калуге снесли

Одноэтажный дом 1910 года, который возвел в Калуге губернский инженер и архитектор Александр Яковлев, снесли.

До этих пор старинное здание являлось одним из двух оставшихся в городе произведений деревянного модерна.

Примерно год назад волонтеры проекта по сохранению исторической среды «Том Сойер Фест» за на свои денежные средства отреставрировали это здание. Активисты потратили на это благое дело около 300 тысяч рублей: заменили фасад, двери, фундамент, крыльцо и даже покрасили стены здания.

Однако инвестор, выкупивший землю, на которой стоит дом, решил, что хочет построить там новое здание.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#калуга #волонтеры #снос дома

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...