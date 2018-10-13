Отреставрированный волонтерами за свой счет старинный дом в Калуге снесли

Одноэтажный дом 1910 года, который возвел в Калуге губернский инженер и архитектор Александр Яковлев, снесли.

До этих пор старинное здание являлось одним из двух оставшихся в городе произведений деревянного модерна.

Примерно год назад волонтеры проекта по сохранению исторической среды «Том Сойер Фест» за на свои денежные средства отреставрировали это здание. Активисты потратили на это благое дело около 300 тысяч рублей: заменили фасад, двери, фундамент, крыльцо и даже покрасили стены здания.

Однако инвестор, выкупивший землю, на которой стоит дом, решил, что хочет построить там новое здание.