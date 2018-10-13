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16:52   13 Октября 2018
Россия

Сигал хочет кабинет в МИД РФ

Сигал хочет кабинет в МИД РФ

Специальный представитель российского министерства иностранных дел по гуманитарным связям РФ и США Стивен Сигал рассказал, что собственного кабинета в дипведомстве у него нет.

В ходе первого международного фестиваля Будо в Москве, который проходит на базе спортивного комплекса «Фили», Стивен Сигал ответил, что хочет кабинет в МИД РФ, передает ТАСС. 

«Конечно, да», — сказал Сигал.

По его словам, посещение российскими и американскими дипломатами и посланниками бывших русских поселений на Гавайях и Аляске — важное направление. Сигал добавил, что попытался использовать встречу в качестве платформы для начала дружеского диалога. Он отметил, что не видит улучшений в российско-американском диалоге.

 «Но я думаю, они улучшатся, я буду оптимистом», — резюмировал Сигал.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #общество #стивен сигал

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