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17:22   13 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко подписал рапорт об увольнении главы ВСУ

Порошенко подписал рапорт об увольнении главы ВСУ

Глава Украины сообщил, что Степан Полторак покидает военную службу, но продолжит руководить в качестве гражданского лица Минобороны.

Петр Порошенко заявил, что военачальник завершает службу. Президент подписал его рапорт об увольнении.

«Генерал украинской армии Степан Полторак покидает военную службу», — написал Порошенко в Twitter.

Тем не менее, Полторак продолжит деятельность в качестве министра обороны Украины. Об этом также написал президент. Он объяснил, что руководствуется законом, который согласован партнерами по НАТО.

Порошенко подписал рапорт об увольнении главы ВСУ

«Закон, согласованный с нашими партнерами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторак гражданским министром обороны Украины, как только покинет военную службу», — заявил он, отметив, что полностью солидарен с условиями Североатлантического альянса.

Украинский лидер выразил благодарность экс-главе ВСУ. Он оценил его работу и отметил, что тот провел «безупречную военную службу». 

«Добро пожаловать в гражданскую жизнь. Но легче Степану Тимофеевичу не будет. Вся ответственность за оборону страны переходит в его ведомство», — заключил Порошенко и добавил, что рассчитывает на министра.

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Автор: Екатерина Розина
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