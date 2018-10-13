Министры обороны Армении и РФ утвердили план сотрудничества на 2019 год

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с армянским коллегой Давидом Тонояном в пятницу, 12 октября, в Ташкенте на полях заседания Совета министров обороны стран СНГ.

По информации МО РФ, Тоноян и Шойгу провели в Ташкенте отдельную встречу. Министры обороны Армении и России утвердили план сотрудничества на 2019 год, уточнили в военном ведомстве.

Москва и Ереван в августе 2010 года продлили действие договора по 102-ой российской военной базе. Договор подписали в 1995 году. Срок действия документа — 25 лет, теперь до 2044 года.

Российскую военную базу, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ, развернули в городе Гюмри на севере Армении. Базу оснастили зенитно-ракетными комплексами С-300В и Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.