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 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

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16:28   13 Октября 2018
Экономика

Министры обороны Армении и РФ утвердили план сотрудничества на 2019 год

Министры обороны Армении и РФ утвердили план сотрудничества на 2019 год

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с армянским коллегой Давидом Тонояном в пятницу, 12 октября, в Ташкенте на полях заседания Совета министров обороны стран СНГ.

По информации МО РФ, Тоноян и Шойгу провели в Ташкенте отдельную встречу. Министры обороны Армении и России утвердили план сотрудничества на 2019 год, уточнили в военном ведомстве. 

Москва и Ереван в августе 2010 года продлили действие договора по 102-ой российской военной базе. Договор подписали в 1995 году. Срок действия документа — 25 лет, теперь до 2044 года. 

Российскую военную базу, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ, развернули в городе Гюмри на севере Армении. Базу оснастили зенитно-ракетными комплексами С-300В и Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #армения #сотрудничество #оборона

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