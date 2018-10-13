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16:17   13 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко призвал оперативно принять изменения в конституцию Украины

Порошенко призвал оперативно принять изменения в конституцию Украины

Глава Украины выразил надежду, что правительство рассмотрит проект о закреплении евроатлантические стремления Киева в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе президента.

Инициатором предложения о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС) выступил Петр Порошенко. Он же призвал Верховную раду принять законопроект в ближайшее время.

В сообщении говорится, что правительство поддержало Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты голосования за принятие проекта - 321 депутат проголосовал «за».

«В ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", — констатировал Порошенко.

В заключение он выразил надежду, что Конституционный суд оперативно рассмотрит законопроект, а в Верховной раде его примут во втором чтении. Президент рассчитывает, что закон вступит в действие в кратчайшие сроки. 

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Автор: Екатерина Розина
#порошенко #украина #политика #весь мир

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