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15:59   13 Октября 2018
Россия

Обломки «Союз-ФГ» отправили на Байконур для перевозки в Самару

Обломки «Союз-ФГ» отправили на Байконур для перевозки в Самару

Автоколонна с обломками ракеты-носителя «Союз-ФГ» вышла из города Жезказган на космодром Байконур. В воскресенье, 14 октября, обломки доставят в Самару.

Фрагменты ракеты-носителя, которые понадобятся государственной комиссии и следователями, перегрузили на автомобильные платформы и колонна с обломками «Союз-ФГ» выехала из под Жезказгана на Байконур, передает РИА Новости.

«В середине ночи колонна должна прибыть на космодроме», — уточнил источник в ракетно-космической отрасли.

В воскресенье, 14 октября, из Самары на Байконур прилетит грузовой самолет, в который перегрузят обломки, чтобы доставить на самарское предприятие «Прогресс» для изучения. Специалисты наземной поисковой службы собирают фрагменты «Союза-ФГ» в штатном районе падения отделяющихся частей ракет-носителей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#байконур #самара #обломки #союз-фг

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