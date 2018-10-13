Обломки «Союз-ФГ» отправили на Байконур для перевозки в Самару
Автоколонна с обломками ракеты-носителя «Союз-ФГ» вышла из города Жезказган на космодром Байконур. В воскресенье, 14 октября, обломки доставят в Самару.
Фрагменты ракеты-носителя, которые понадобятся государственной комиссии и следователями, перегрузили на автомобильные платформы и колонна с обломками «Союз-ФГ» выехала из под Жезказгана на Байконур, передает РИА Новости.
«В середине ночи колонна должна прибыть на космодроме», — уточнил источник в ракетно-космической отрасли.
В воскресенье, 14 октября, из Самары на Байконур прилетит грузовой самолет, в который перегрузят обломки, чтобы доставить на самарское предприятие «Прогресс» для изучения. Специалисты наземной поисковой службы собирают фрагменты «Союза-ФГ» в штатном районе падения отделяющихся частей ракет-носителей.
#НовостиОднойСтрокой В начале следующей недели в РКЦ «Прогресс» приступит к работе комиссия по летным испытаниям, которая изучит фрагменты ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» для формирования дальнейшего заключения. pic.twitter.com/f2VMS6Mpbs— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 октября 2018 г.