Трамп угрожает Эр-Рияду наказанием за исчезновение оппозиционного журналиста

Американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что Вашингтон намерен разобраться в ситуации с пропажей саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Глава Белого дома также не исключил "сурового наказания", если окажется, что за исчезновением стоит Эр-Рияд. Об этом лидер Соединенных Штатов заявил в интервью программе 60 minutes на телеканале CBS.

«Мы намерены добраться до сути», — отметил президент США.

Трамп не исключил введения определенного вида санкции в отношении Саудовской Аравии из-за данной ситуации.