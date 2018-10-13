Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
15:56   13 Октября 2018
Весь мир

Трамп угрожает Эр-Рияду наказанием за исчезновение оппозиционного журналиста

Трамп угрожает Эр-Рияду наказанием за исчезновение оппозиционного журналиста

Американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что Вашингтон намерен разобраться в ситуации с пропажей саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Глава Белого дома также не исключил "сурового наказания", если окажется, что за исчезновением стоит Эр-Рияд. Об этом лидер Соединенных Штатов заявил в интервью программе 60 minutes на телеканале CBS. 

«Мы намерены добраться до сути», — отметил президент США.

Трамп не исключил введения определенного вида санкции в отношении Саудовской Аравии из-за данной ситуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #саудовская аравия #журналист

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...