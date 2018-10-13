Мог пообещать что угодно. ЛНР обвинила Порошенко в обмане призывников

Глава Украины заверил призывников, что собирается решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем. В ЛНР усомнились в его искренности и объяснили, зачем президент обманывает новобранцев.

Петр Поршенко находится под гнетом предвыборной критики и пытается заработать положительные отзывы о себе, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он заявил, что украинский президент вводит в заблуждение призывников, чтобы поднять их боевой дух.

«Порошенко мог пообещать все что угодно. Например, что войны не будет, но самих срочников при этом после присяги бросить на передовую в качестве пушечного мяса», — сказал Марочко журналистам на брифинге.

Спикер напомнил, что официальный Киев неоднократно позволял себе высказывания, которые противоречили ранее сказанному. Украинское правительство может говорить, что угодно, но факты говорят сами за себя, подчеркнул он.

Порошенко посетил Донецкую область. Он присутствовал на посвящении новобранцев. Президент выступил на торжестве и поздравил украинцев со вступлением в ряды украинской армии. Лидер пообещал молодым людям, что Украина воевать не будет. Он подчеркнул, что не желает войны. В заключение глава государства заверил призывников, что приложит максимальные усилия, чтобы освободить Донбасс дипломатическим путем.