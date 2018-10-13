Командующий силами НАТО в Европе призвал не забывать об усилении армии РФ

Москва модернизирует российские вооруженные силы и Североатлантическому альянсу нужно об этом помнить, заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

По его словам, РФ усиливает присутствие и модернизирует армию, поэтому не нужно считать подобные события неожиданными. НАТО необходимо наращивать военные возможности и тренироваться, чтобы доминировать.

«Нам нужно следить за всем этим», — подчеркнул американский генерал.

Кертис Скапаротти подчеркнул, что прис утствие авианосца ВМС США «Гарри Трумэна» на предстоящих учениях Североатлантического альянса близ Норвегии — демонстрация возможностей НАТО. Командующий объединенными силами альянса в Европе напомнил, что атомный авианосец США вышел из Портсмута и находится в Северном море.