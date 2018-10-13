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15:15   13 Октября 2018
Весь мир

Командующий силами НАТО в Европе призвал не забывать об усилении армии РФ

Командующий силами НАТО в Европе призвал не забывать об усилении армии РФ

Москва модернизирует российские вооруженные силы и Североатлантическому альянсу нужно об этом помнить, заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

По его словам, РФ усиливает присутствие и модернизирует армию, поэтому не нужно считать подобные события неожиданными. НАТО необходимо наращивать военные возможности и тренироваться, чтобы доминировать.

«Нам нужно следить за всем этим», — подчеркнул американский генерал.

Командующий силами НАТО в Европе призвал не забывать об усилении армии РФ

Кертис Скапаротти подчеркнул, что присутствие авианосца ВМС США «Гарри Трумэна» на предстоящих учениях Североатлантического альянса близ Норвегии — демонстрация возможностей НАТО. Командующий объединенными силами альянса в Европе напомнил, что атомный авианосец США вышел из Портсмута и находится в Северном море.

 «Мы защитим Атлантику», — резюмировал Скапаротти.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #рф #общество #скапаротти

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