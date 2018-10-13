Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
15:26   13 Октября 2018
Весь мир

Жертвами удара коалиции Дейр-эз-Зор стали несколько человек

Жертвами удара коалиции Дейр-эз-Зор стали несколько человек

Удар авиации международной коалиции во главе с США по сирийской провинции Дейр-эз-Зор стал причиной жертв и раненых среди мирного населения.

Об этом в субботу сообщает местный государственный телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники. Отмечается, что удар западной коалиции пришелся по пекарне ас-Суса к востоку от Дейр-эз-Зора. Точное число погибших и пострадавших пока не приводится. 

Ранее агентство SANA сообщило об авиаударе коалиции с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#жертвы #сирия #коалиция #удар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...