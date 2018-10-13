Жертвами удара коалиции Дейр-эз-Зор стали несколько человек

Удар авиации международной коалиции во главе с США по сирийской провинции Дейр-эз-Зор стал причиной жертв и раненых среди мирного населения.

Об этом в субботу сообщает местный государственный телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники. Отмечается, что удар западной коалиции пришелся по пекарне ас-Суса к востоку от Дейр-эз-Зора. Точное число погибших и пострадавших пока не приводится.

Ранее агентство SANA сообщило об авиаударе коалиции с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.