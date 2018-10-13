ООН и ОЗХО нужно разобраться в применении коалицией в САР белого фосфора — ГД

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, если подтвердится, что коалиция во главе с США применила запрещенные международными резолюциями фосфорные бомбы при авиаударе по городу Хаджин, тогда необходимо привлечь ООН и ОЗХО.

По его словам, нужно проверить достоверность этой информации. Если удар белым фосфором подтвердится, тогда необходимо направить соответствующие заявления в Организацию по запрещению химического оружия и ООН, передает РИА Новости.

Юрий Швыткин подчеркнул, что ОЗХО и ООН проведут соответствующее служебное расследование и вынесут вопрос на Совет Безопасности. Зампред комитета ГД по обороне назвал возможный удар международной коалиции во главе с США грубым нарушением прав сирийцев.