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14:50   13 Октября 2018
Весь мир

ООН и ОЗХО нужно разобраться в применении коалицией в САР белого фосфора — ГД

ООН и ОЗХО нужно разобраться в применении коалицией в САР белого фосфора — ГД

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, если подтвердится, что коалиция во главе с США применила запрещенные международными резолюциями фосфорные бомбы при авиаударе по городу Хаджин, тогда необходимо привлечь ООН и ОЗХО.

По его словам, нужно проверить достоверность этой информации. Если удар белым фосфором подтвердится, тогда необходимо направить соответствующие заявления в Организацию по запрещению химического оружия и ООН, передает РИА Новости.

Юрий Швыткин подчеркнул, что ОЗХО и ООН проведут соответствующее служебное расследование и вынесут вопрос на Совет Безопасности. Зампред комитета ГД по обороне назвал возможный удар международной коалиции во главе с США грубым нарушением прав сирийцев.   

«Это прецедент для разбирательства и проведения Совета Безопасности ООН»,  — резюмировал Швыткин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #гд #коалиция во главе с сша

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