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14:11   13 Октября 2018
Весь мир

Коалиция во главе с США применила белый фосфор при авиаударе по Сирии — СМИ

Коалиция во главе с США применила белый фосфор при авиаударе по Сирии — СМИ

Международная коалиция во главе с США применила запрещенные международными резолюциями фосфорные бомбы при авиаударе по городу Хаджин, сообщило агентство SANA.

По информации СМИ, международная коалиция напала на сирийские территории под предлогом борьбы с террористами. Бомбардировали несколько районов Хаджина запрещенным веществом — белым фосфором. Город находится в 110 километрах от Дейр-эз-Зора в юго-восточной части Сирии. Агентство не сообщило о погибших и раненных. 

Российский Центр по примирению враждующих сторон в САР информировал, что 8 сентября американские самолеты F-15 ударили по Хаджину фосфорными снарядами, которые запретили дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года. Город загорелся. Коалиция во главе с США ответила, что не имеет на вооружении боеприпасов с белым фосфором. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #общество #коалиция

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