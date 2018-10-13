И главу избиркома, и кандидата от «Партии Роста».

Соответствующее заявление врио главы Хакасии Михаил Развожаев сделал по телевидению.

«Я подробно изучил материалы дел, проконсультировался с юристами, На мой взгляд, при выдвижении кандидата Коновалова и при проведении им предвыборной агитации, с формально-юридической точки зрения, были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой – просто нелепые ошибки. Это какая-то непонятная для меня небрежность, когда Российская Федерация превращается в Российкую», - заметил он.

«Грубые с формально-юридической, но нелепые с общечеловеческой ошибки» не повод отменять выборы, продолжил врио главы Хакасии.

Крайне неприятной считает Развожаев и ситуацию с некорректной критикой, которую кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, набравший в первом туре 41,88% голосов, допустил в отношении соперника по второму туру кандидата от «Партии Роста Александра Мяхара, заручившегося 9 сентября поддержкой 6,61% пришедших на выборы. Таковую критику Развожаев в условиях затянувшихся выборов в республике не считает поводом для судебных тяжб. Предлагает разобраться соперникам «по-мужски».

«Я убежден, что судебные тяжбы и соревнования юристов не должны подменять собой политическую конкуренцию и волеизъявление жителей республики».

Предложение Развожаева об отзыве иска избирком республики рассмотрит в понедельник, 15 октября. В штабе Мяхара тоже готовы обсуждать отказ от судебной тяжбы.

Второй тур в Хакасии должен пройти 21 октября.