Как США жертвует военными, чтобы остаться в Сирии

Вашингтон преследует корыстные цели, невзирая не угрозу восстановления или появления новых террористических организаций в регионе.

В освобожденном от ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) городе Ракка прогремел взрыв. Террорист-смертник заминировал мотоцикл и подорвал машину войск международной коалиции, которую возглавляет США. В результате атаки боевика ИГ погибли двое американских военных Джеймс Брейк и Гарэд Розеф. Трое получили ранения, сообщает местный источник в Twitter (@basimnuami).

Это не первый инцидент в Ракке. Стоит отметить, что город был освобожден от террористов год назад. Тем удивительнее наблюдать возросшие потери в рядах США и их союзников - курдских военных формирований Сирийских демократических сил (SDF).

Когда город отбили у боевиков США оставалось лишь одно - провести зачистку территорий. Почему Вашингтон не позаботился о ликвидации остатков бандформирований террористической организации? Ответ на этот вопрос знает независимый журналист и политолог Александр Асафов.

В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал, что неоднократные взрывы и нападения боевиков ИГ свидетельствуют, что работ по зачистке, действительно, не было. Как и обещанного восстановления региона.

Он напомнил, что не так давно, 1 октября, над Раккой вновь взвился черный флаг ИГ.

«Его, правда, скоро сняли, объяснив, что это было сделано боевиками ИГ, сбежавшими из тюрьмы. Тем не менее это происшествие и очередные потери американцев в городе — все это показывает, что уровень контроля там весьма условный», — объяснил аналитик и добавил, что виной тому является политика Соединенных Штатов.

Асафов уверен, что США намеренно «законсервировали» ячейки ИГ, чтобы периодически пользоваться их подрывной деятельностью. Благодаря подобным инцидентам Вашингтон оправдывает собственное незаконное присутствие на сирийской земле.

«Это проявляется не только в демонстративном вывешивании флага, но и в совершении джихадистами прямых терактов против своих же «охранников» в лице американцев», — заметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что преследую корыстные цели США подвергают риску не только собственных военных, но и местное население, а также контртеррористическую операцию в арабской республике. Он считает, что американская тактика использования террористов в собственных интересах обернется в создание нового объединения ИГ. Асафов уверен, что оставшиеся бандформирования боевиков выйдут из-под контроля США.

«Я думаю, что этих эпизодов со взрывами будет все больше, поскольку позиция при противостоянии террористам ИГ должна быть однозначной - полное уничтожение», — констатировал собеседник агентства.

В заключение он сказал, что в США стоит воспользоваться примером работы правительственной армии Сирии, которая оперативно зачищает территории. Таким образом террористы не могут восполнять силы. Тактика Вашингтона, напротив, дарит джихадистам возможность объединяться и создавать новые террористические ячейки.