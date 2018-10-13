Взрыв прогремел на предвыборном мероприятии в Афганистане, есть жертвы

Погибли не менее 12 человек, пострадали — 32, передает афганский телеканала Tolo News со ссылкой на полицию. Предварительно, в субботу, 13 октября, подорвался смертник на мотоцикле.

Взрыв прогремел на предвыборном мероприятии кандидата-женщины в округе Рустак провинции Тахар, которая расположена на северо-востоке Афганистана у таджикской границы. По информации телеканала, погибли участники мероприятия, офицеры Национального директората безопасности и полицейский.