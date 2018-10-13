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 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

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13:03   13 Октября 2018
Весь мир

Взрыв прогремел на предвыборном мероприятии в Афганистане, есть жертвы

Взрыв прогремел на предвыборном мероприятии в Афганистане, есть жертвы

Погибли не менее 12 человек, пострадали — 32, передает афганский телеканала Tolo News со ссылкой на полицию. Предварительно, в субботу, 13 октября, подорвался смертник на мотоцикле.

Взрыв прогремел на предвыборном мероприятии кандидата-женщины в округе Рустак провинции Тахар, которая расположена на северо-востоке Афганистана у таджикской границы. По информации телеканала, погибли участники мероприятия, офицеры Национального директората безопасности и полицейский. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #взрыв #афганистан #общество

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