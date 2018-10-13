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12:41   13 Октября 2018
Россия

Панамский теплоход с металлоломом затонул в Черном море

Панамский теплоход с металлоломом затонул в Черном море

Экипаж судна спасли и везут на борту танкера в Новороссийск, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

По информации Росморречфлота, теплоход под флагом Панамы перевозил металлолом. Теплоход дал крен и затонул в Черном море, передает ТАСС. На борту панамского теплохода находились восемь членов экипажа. Людей спасли. 

В Росморречфлоте уточнили, что среди членов экипажа теплохода двое граждан Турции и шестеро — Азербайджана. Врачи осмотрели моряков и сообщили, что  «они чувствуют себя нормально».

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #теплоход #росморречфлот #металлолом

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