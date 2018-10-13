Панамский теплоход с металлоломом затонул в Черном море

Экипаж судна спасли и везут на борту танкера в Новороссийск, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

По информации Росморречфлота, теплоход под флагом Панамы перевозил металлолом. Теплоход дал крен и затонул в Черном море, передает ТАСС. На борту панамского теплохода находились восемь членов экипажа. Людей спасли.

В Росморречфлоте уточнили, что среди членов экипажа теплохода двое граждан Турции и шестеро — Азербайджана. Врачи осмотрели моряков и сообщили, что «они чувствуют себя нормально».