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Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

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 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

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13:09   13 Октября 2018
Весь мир

Трамп рассматривает две кандидатуры на должность постпреда США при ООН

Трамп рассматривает две кандидатуры на должность постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает две кандидатуры на место постпреда США при ООН после ухода с него Никки Хейли.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Отмечается, что речь идет о Джейми Маккорт, которая в настоящее время трудится на посту посла Соединенных Штатов во Франции и Монако, а также о Келли Крафт, которая в настоящее время руководит американской дипломатической миссией в Канаде.

Источники издания заявили, что Трамп хотел бы назначить на этот пост женщину. Кроме того, из соображений безопасности будущего постпреда страны необходимо выбрать из нынешних сотрудников администрации, считает Белый дом.

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Автор: Алла Ларионова
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