Трамп рассматривает две кандидатуры на должность постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает две кандидатуры на место постпреда США при ООН после ухода с него Никки Хейли.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Отмечается, что речь идет о Джейми Маккорт, которая в настоящее время трудится на посту посла Соединенных Штатов во Франции и Монако, а также о Келли Крафт, которая в настоящее время руководит американской дипломатической миссией в Канаде.

Источники издания заявили, что Трамп хотел бы назначить на этот пост женщину. Кроме того, из соображений безопасности будущего постпреда страны необходимо выбрать из нынешних сотрудников администрации, считает Белый дом.