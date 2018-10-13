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12:23   13 Октября 2018
Весь мир

Киев и Токио подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

Киев и Токио подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

Украина и Япония впервые не только проконсультировались по вопросам безопасности, но и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает украинское министерство обороны.

По информации ведомства, в пятницу, 12 октября, в японском МИД состоялись консультации Киева и Токио по вопросам безопасности. Украинскую делегацию возглавил заместитель главы Минобороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, а японскую — гендиректор по международным вопросам бюро оборонной политики Хидэо Судзуки.

Киев и Токио подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

В МО Украины отметили, что стороны обсудили сферу безопасности, актуальные угрозы и вызовы, определили дальнейшее развитие сотрудничества Киева и Токио в обороне. Украинский посол Василий Боднар добавил, что министерства обороны Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #япония #оборона #меморандум

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