Убийство журналиста в посольстве записалось на его наручные часы Apple Watch

Запись допроса, пыток и убийства американского журналиста Джемаля Хашогги нашли в его смартфоне.

Перед посещением саудовского консульства обозреватель The Washington Post отдал iPhone своей невесте и перевел часы Apple Watch в режим записи, сообщает турецкая проправительственная газета Sabah.

Такую информацию изданию передали источники в правоохранительных органах. Часы оставались на руке журналиста, когда он оказался в дипломатическом ведомстве. По данным Sabah, на аудиозаписи слышно, что происходило дальше: допрос, пытки и убийство.

Часы Хашогги синхронизированы с телефоном, поэтому аудио файл автоматически загрузился в приложение Apple iCloud.

В правоохранительных органах журналистам рассказали, что сотрудники саудовских спецслужб заметили Apple Watch лишь после убийства. Они попытались уничтожить все данные с девайса. Благодаря синхронизации им не удалось удалить запись. Турецкие силовики смогли установить факт убийства после изучения материалов.

Washington Post сообщила, что Турция обладает аудио доказательством убийства Хашогги в четверг. Источник из турецкого правительства рассказал, что на записях слышно, что журналиста убили после допроса и пыток. Собеседник издания добавил, что тело обозревателя расчленили.

По данным американской газеты, турецкие власти сообщили об этом США. Впрочем, передать материалы в Анкаре отказались из-за опасений, что Вашингтон раскроет турецкие методики наблюдения за иностранными гражданами и ведомствами.

Существование аудио-материалов объясняет, почему в Турции обвинили в инциденте с пропажей журналиста Саудовскую Аравию.

Хашогги проживал и работал в США. Приобрел известность, как оппозиционный саудовский журналист. Последние года работал обозревателем в американской газете The Washington Post. Он пропал 2 октября, когда прибыл в Турцию по приглашению саудовского посольства.

Туда его вызвали под предлогом оформления документов для бракосочетания. Журналист планировал свадьбу. Его невеста отправилась вместе с ним. Последний раз она видела мужчину перед входом саудовского консульства.