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 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
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12:02   13 Октября 2018
Весь мир

В аварии в Греции погибли 11 мигрантов

В аварии в Греции погибли 11 мигрантов

Греческая полиция сообщает о возвращении на родину тел 11 человек, которые были мигрантами и погибли в ДТП в северной Греции.

Об этом сообщает издание Lex18. По информации издания, авария произошла примерно в 5 часов утра (02:00 GMT) в субботу неподалеку от город Кавала. Машина, направлявшаяся в Салоники, столкнулась с грузовиком, направлявшимся в противоположном направлении. В результате вспыхнул пожар.

Все пассажиры авто погибли. Водитель грузовика госпитализирован.

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Автор: Алла Ларионова
#дтп #мигранты #греция

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