В аварии в Греции погибли 11 мигрантов

Греческая полиция сообщает о возвращении на родину тел 11 человек, которые были мигрантами и погибли в ДТП в северной Греции.

Об этом сообщает издание Lex18. По информации издания, авария произошла примерно в 5 часов утра (02:00 GMT) в субботу неподалеку от город Кавала. Машина, направлявшаяся в Салоники, столкнулась с грузовиком, направлявшимся в противоположном направлении. В результате вспыхнул пожар.