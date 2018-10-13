Спецгруппа для изучения возможности консервации МКС не создавалась, заявили в Роскосмосе

Государственная комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» намерена сформировать подкомиссию, которая рассмотрит варианты дальнейшей эксплуатации МКС.

При этом госкомиссия по расследованию причин аварии ракеты «Союз-ФГ» не создавала спецгруппу с целью изучения перспективы консервации станции. Данный вопрос сейчас не рассматривается, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос. Как сообщили в субботу ТАСС в Роскосмосе, вопрос консервации в настоящее время не рассматривается.

Ранее РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что специальная группа оценит возможность консервации МКС после инцидента с «Союзом».