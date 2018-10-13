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 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

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Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

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11:56   13 Октября 2018
Весь мир

РФ не вмешивается в промежуточные выборы в Конгресс США — Болтон

РФ не вмешивается в промежуточные выборы в Конгресс США — Болтон

Администрация США не зафиксировала попыток российской стороны вмешаться в выборы, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире радиостанции Salem Radio Network.

По его словам, Вашингтон не увидел вмешательств со стороны Москвы, подобные тем, что США якобы наблюдали в 2016 году. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сообщал, что ситуация «может измениться нажатием клавиш». 

«США обеспокоило вмешательство КНР», — добавил Болтон.

Советник президента США по национальной безопасности объяснил, что Вашингтон заметил вмешательство китайской стороны не только в единичные выборы, но и на американские политические решения в более широком смысле. Вице-президент США Майк Пенс обвинил Пекин в попытках повлиять на промежуточные выборы 2018 года и президентские выборы 2020 года. Китай ответил, что не вмешивается во внутренние дела США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #трамп #болтон

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