РФ не вмешивается в промежуточные выборы в Конгресс США — Болтон

Администрация США не зафиксировала попыток российской стороны вмешаться в выборы, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире радиостанции Salem Radio Network.

По его словам, Вашингтон не увидел вмешательств со стороны Москвы, подобные тем, что США якобы наблюдали в 2016 году. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сообщал, что ситуация «может измениться нажатием клавиш».

«США обеспокоило вмешательство КНР», — добавил Болтон.

Советник президента США по национальной безопасности объяснил, что Вашингтон заметил вмешательство китайской стороны не только в единичные выборы, но и на американские политические решения в более широком смысле. Вице-президент США Майк Пенс обвинил Пекин в попытках повлиять на промежуточные выборы 2018 года и президентские выборы 2020 года. Китай ответил, что не вмешивается во внутренние дела США.