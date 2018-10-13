Киевский патриарх: Богослужения будут проводиться только на украинском языке

После создания в республике Единой поместной православной церкви это принципиально, подчеркнул украинский предстоятель Филарет.

Проповеди на Украине также будут проводить исключительно на национальном языке, заявил он в эфире местного телеканала «Пятый».

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины, так Филарет предпочитает называть свою должность, объяснил, что церковнославянский язык будут допускать лишь в некоторых случаях, как и проповеди на русском языке.

Глава Киевского патриархата заявил, что вопрос о языке богослужений закрыт. И добавил, что допускать притеснений в отношении украинского языка в данном случае нельзя, пишут «Известия».

Синод Константинопольского патриархата отменил решение от 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Церкви на Украине предоставили возможность автокефалии. Процедура началась 11 октября. В связи с этим глава РФ Владимир Путин поднял вопрос о статусе Русской православной церкви (РПЦ) на Украине. Эта тема обсуждалась на заседании с пocтoянными члeнaми Совета безопасности.