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11:52   13 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Киевский патриарх: Богослужения будут проводиться только на украинском языке

Киевский патриарх: Богослужения будут проводиться только на украинском языке

После создания в республике Единой поместной православной церкви это принципиально, подчеркнул  украинский предстоятель Филарет.

Проповеди на Украине также будут проводить исключительно на национальном языке, заявил он в эфире местного телеканала «Пятый».

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины, так Филарет предпочитает называть свою должность, объяснил, что церковнославянский язык будут допускать лишь в некоторых случаях, как и проповеди на русском языке. 

Глава Киевского патриархата заявил, что вопрос о языке богослужений закрыт.  И добавил, что допускать притеснений в отношении украинского языка в данном случае нельзя, пишут «Известия».

Синод Константинопольского патриархата отменил решение от 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Церкви на Украине предоставили возможность автокефалии. Процедура началась 11 октября. В связи с этим глава РФ Владимир Путин поднял вопрос о статусе Русской православной церкви (РПЦ) на Украине. Эта тема обсуждалась на заседании с пocтoянными члeнaми Совета безопасности.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #церковь #филарет #автокефалия

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