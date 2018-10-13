Датчан запугали наказаниями за поддержку России

Старшего научного сотрудника института Катона Флемминга Роуза возмутил новый законопроект, который якобы защищает датчан от операций психологического воздействия. По его словам, власти сужают коридор общественного мнения и заставляют датчан придерживаться «нужной позиции» — высказались против антироссийских санкций или за «Северный поток» — ждите суд.

Согласно новому законопроекту о «поддержке мер по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой», датчанам грозит до 12 лет тюрьмы, если взгляды людей во время предвыборной кампании так или иначе совпадают с взглядами Кремля. В законе упомянули телетрансляции, радиопередачи, публикации в газетах и журналах, в интернете и социальных сетях.

Флемминг Роуз предположил, что агент иностранной разведки предложил заменить перегоревшую лампочку в туалете заведения, а датский директор последовал совету. «Именно за этот случай, я надеюсь, никого не посадят», добавил международный защитник свободы слова .

«Законопроект непрозрачен и нечеток», — считает Роуз.

По словам Роуза, накажут либо всех подряд, либо вообще никого. Теоретически одной фразы достаточно, чтобы прослыть рупором иностранной разведки. Законопроект запугивает общество наравне с законодательством других европейских стран, которые криминализировали «фейковые новости».

Флемминг Роуз напомнил, что люди вправе публично дискутировать, но разговоры могут принять за промывание мозгов. Результат — коридор допустимых взглядов сузится, резюмировал м еждународный защитн ик свободы слова .

Борьба с инакомыслием разворачивается и в США. Перед переизбранием нижней палаты Конгресса социальная сеть Facebook не только массово зачистила политические паблики, но и обвинила аккаунты американских пользователей в распространении дезинформации. Глава отдела безопасности Facebook Натаниэль Глейхер искал свидетельства «российского вмешательства» в выборы американского лидера и отметил, что заблокированные паблики «тиражировали спам и фейк-ньюс».