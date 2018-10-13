Кличко предложил киевлянам купить бойлеры

Европейцы и американцы устанавливают в домах и квартирах бойлеры, чтобы подогревают воду самостоятельно, заявил мэр Киева Виталий Кличко и призвал киевлян отказаться от централизованного горячего водоснабжения.

По его словам, Киев — единственный город в Восточной Европе, где осталось централизованное горячее водоснабжение. Столица Украины тратит много денег не только на транспортировку и подогрев воды, но и содержание сети. Эксперты просчитывают возможные варианты решения проблемы.

«Локальная теплогенерация намного эффективнее», — считает Кличко.

Жители Киева летом остались без горячей воды из-за долгов «Киевтеплоэнерго» перед «Нафтогазом Украины». Власти восстановили горячее водоснабжение в некоторых домах, но, по информации снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов течет только холодная вода.

Киевляне отметили, что отказаться от центрального горячего водоснабжения можно, но есть другая проблема — старая междомная проводка и электрические подстанции. Если каждый установит в квартире бойлер, тогда Киев останется без света.