Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

 Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

 Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе
10:24   13 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Кличко предложил киевлянам купить бойлеры

Кличко предложил киевлянам купить бойлеры

Европейцы и американцы устанавливают в домах и квартирах бойлеры, чтобы подогревают воду самостоятельно, заявил мэр Киева Виталий Кличко и призвал киевлян отказаться от централизованного горячего водоснабжения.

По его словам, Киев — единственный город в Восточной Европе, где осталось централизованное горячее водоснабжение. Столица Украины тратит много денег не только на транспортировку и подогрев воды, но и содержание сети. Эксперты просчитывают возможные варианты решения проблемы.

«Локальная теплогенерация намного эффективнее», — считает Кличко.

Жители Киева летом остались без горячей воды из-за долгов «Киевтеплоэнерго» перед «Нафтогазом Украины». Власти восстановили горячее водоснабжение в некоторых домах, но, по информации снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов течет только холодная вода.

Киевляне отметили, что отказаться от центрального горячего водоснабжения можно, но есть другая проблема — старая междомная проводка и электрические подстанции. Если каждый установит в квартире бойлер, тогда Киев останется без света.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #киев #кличко #горячая вода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...