Глава МВФ не стала из-за пропажи журналиста отменять поездку на форум в Эр-Рияд

Невзирая на шокировавшее ее исчезновение обозревателя The Washington Post Джемаля Хашогги в Саудовской Аравии.

Лагард напомнила о необходимости соблюдения прав человека и свободы информации, когда комментировала ситуацию для журналистов. Отвечая на вопрос о посещении форума, она объяснила, что к этому ее обязывает должность. Необходимо вести дела МВФ во всем частях мира, в том числе и в Эр-Рияде, подчеркнула глава учреждения.

«Когда я еду в страну, я всегда открыто выражаю свое мнение, вы знаете», — добавила она.

Хашогги проживал в США и работал обозревателем на американскую газету. Он отправился в Турцию, 2 октября, накануне свадьбы. По словам невесты журналиста, перед свадьбой он получил приглашение из консульства Саудовской Аравии. В документе говорилось, что ему нужно появиться в дипломатическом ведомстве и оформить необходимые для бракосочетания документы.

После посещения саудовского консульства Хашогги исчез. Правительство Турции заявило о причастности Саудовской Аравии в исчезновении и предполагаемом убийстве корреспондента американской газеты. Журналист критиковал прошлое и действующее правительство страны.

По данным The Washington Post, Турция обладает аудио и видео доказательствами причастности Саудовской Аравии к задержанию и убийству журналистов. Наличие записи объяснило бы, почему Анкара обвинила Эр-Рияд в случившемся. Высокопоставленный турецкий источник из политических кругов заявил, что на аудиозаписи слышно, как Хашогги пытали. Тем не менее, турецкое правительство отказывается передать запись в США из опасений раскрыть свои методики наблюдения за иностранными гражданами и ведомствами.