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9:55   13 Октября 2018
Общество

Российские штурмовики Су-25 уничтожили силы «боевиков» на учениях в Киргизии

Российские штурмовики Су-25 уничтожили силы «боевиков» на учениях в Киргизии

Учения стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2018» проходят на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии, сообщает в субботу, 13 октября, пресс-служба Центрального военного округа.

По информации ЦВО, российские штурмовики Су-25 обнаружили колонны «боевиков» в пяти километрах восточнее города Балыкчы в Иссык-Кульской области Киргизии. Командующие коллективных сил оперативного реагирования уничтожили «боевиков» тремя парами самолетов штурмовой авиации Су-25 РФ и парой Су-25 Казахстана.

Штурмовики ударили с пикирования осколочно-фугасными авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Российский беспилотник Орлан-10 контролировал поражение целей. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#учения #киргизия #су-25 #цво

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