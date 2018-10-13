Российские штурмовики Су-25 уничтожили силы «боевиков» на учениях в Киргизии

Учения стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2018» проходят на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии, сообщает в субботу, 13 октября, пресс-служба Центрального военного округа.

По информации ЦВО, российские штурмовики Су-25 обнаружили колонны «боевиков» в пяти километрах восточнее города Балыкчы в Иссык-Кульской области Киргизии. Командующие коллективных сил оперативного реагирования уничтожили «боевиков» тремя парами самолетов штурмовой авиации Су-25 РФ и парой Су-25 Казахстана.

Штурмовики ударили с пикирования осколочно-фугасными авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Российский беспилотник Орлан-10 контролировал поражение целей.