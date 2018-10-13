Российские штурмовики Су-25 уничтожили силы «боевиков» на учениях в Киргизии
Учения стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2018» проходят на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии, сообщает в субботу, 13 октября, пресс-служба Центрального военного округа.
По информации ЦВО, российские штурмовики Су-25 обнаружили колонны «боевиков» в пяти километрах восточнее города Балыкчы в Иссык-Кульской области Киргизии. Командующие коллективных сил оперативного реагирования уничтожили «боевиков» тремя парами самолетов штурмовой авиации Су-25 РФ и парой Су-25 Казахстана.
Штурмовики ударили с пикирования осколочно-фугасными авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Российский беспилотник Орлан-10 контролировал поражение целей.
В рамках второго этапа оперативно-стратегического учения #БоевоеБратство2018 в Киргизии стартовало командно-штабное учение #Взаимодействие2018, в котором принимает участие воинский контингент шести стран @CSTO_ODKB https://t.co/LDyySFXFgV #СовместныеУчения #Киргизия #Антитеррор pic.twitter.com/k1K0Spi9T4— Минобороны России (@mod_russia) 10 октября 2018 г.