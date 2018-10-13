Пекин поддерживает восстановление Афганистана — премьер Госсовета КНР

Пекин не только поддерживает усилия по мирному политическому урегулированию в Афганистане, но и активно участвует в восстановлении страны, заявил премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян на полях Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

По его словам, КНР и Афганистан остаются добрыми соседями. Страны всегда демонстрировали взаимное понимание и доверие, поддерживали друг друга. Пекин твердо придерживается дружественной политики в отношении Кабула и надеется, что непрерывное сотрудничество улучшит ситуацию в сфере безопасности в Афганистане. Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что Пекин надеется посредством сопряжения стратегий развития и углубления делового сотрудничества помочь восстановлению Афганистана. Также Пекин выступает за мирное политическое урегулирование под руководством Кабула.