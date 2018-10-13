Российская сборная завоевала семь наград на 6-й день юношеской Олимпиады в Аргентине

Российская сборная пополнила свою копилку семью наградами юношеской Олимпиады в шестой день состязаний в Буэнос-Айресе.

Выступление 12 октября завершили пловцы, завоевавшие четыре медали. Полина Егорова лидировала на дистанции 100 м баттерфляем, Климент Колесников — на 200 м на спине, Андрей Минаков — на 100 м вольным стилем, также России досталось серебро в смешанной комбинированной эстафете, которую завершали все трое золотых медалистов и Анастасия Макарова.

Еще одну серебряную медаль принес борец греко-римского стиля в весе до 71 кг Степан Стародубцев, бронзовую награду завоевал его товарищ по команде Мухаммад Евлоев в категории до 92 кг.

Вторую бронзу получила Яна Резникова в состязаниях по виндсерфингу в гонке класса Techno 293+.

Напомним, команда РФ занимает первое место в общем зачете с 34 медалями (21 золотая, 8 серебряных, 5 бронзовых), далее следует сборная Венгрии с 13 наградами (11-1-1), на третьем месте — смешанная команда спортсменов из разных стран, получившая 28 наград (9-9-10).