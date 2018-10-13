Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

 Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

 Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе
9:13   13 Октября 2018
Весь мир

Российская сборная завоевала семь наград на 6-й день юношеской Олимпиады в Аргентине

Российская сборная завоевала семь наград на 6-й день юношеской Олимпиады в Аргентине

Российская сборная пополнила свою копилку семью наградами юношеской Олимпиады в шестой день состязаний в Буэнос-Айресе.

Выступление 12 октября завершили пловцы, завоевавшие четыре медали. Полина Егорова лидировала на дистанции 100 м баттерфляем, Климент Колесников — на 200 м на спине, Андрей Минаков — на 100 м вольным стилем, также России досталось серебро в смешанной комбинированной эстафете, которую завершали все трое золотых медалистов и Анастасия Макарова.

Еще одну серебряную медаль принес борец греко-римского стиля в весе до 71 кг Степан Стародубцев, бронзовую награду завоевал его товарищ по команде Мухаммад Евлоев в категории до 92 кг.

Вторую бронзу получила Яна Резникова в состязаниях по виндсерфингу в гонке класса Techno 293+.

Напомним, команда РФ занимает первое место в общем зачете с 34 медалями (21 золотая, 8 серебряных, 5 бронзовых), далее следует сборная Венгрии с 13 наградами (11-1-1), на третьем месте — смешанная команда спортсменов из разных стран, получившая 28 наград (9-9-10).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...