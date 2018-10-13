Датские СМИ: Граждан страны хотят сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию

Законопроект об уголовной ответственности за «пророссийскую» позицию опубликован на сайте парламента Дании, сообщает датская газета Berlingske.

Проект посвящен мерам «по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой» и предполагает тюремный срок до 12 лет, если высказывания датчан в ходе предвыборных кампаний не будут соответствовать официальной позиции руководства страны.

В частности, имеются в виду вмешательство в общественные дебаты и попытки повлиять на ход принятия решений.

«Под действие закона потенциально подпадает ситуация, когда агент иностранной разведки говорит, что было бы славно заменить перегоревшую лампочку в туалете того или иного заведения, а датский директор берет и следует его совету», отмечается в материале газеты.

Если говорить о более реальных ситуациях, то мнение датчанина о вреде для страны антироссийских санкций, высказанное в СМИ, повлечет за собой наказание. То же самое можно сказать и о попытках каким-то образом изменить общественное мнение в пользу строительства газопровода «Северный поток — 2».

Автор статьи считает, что этот законопроект имеет цель запугать датскую общественность. Граждане страны имеют право на выражение своего мнения в публичных дискуссиях, а теперь эти мнения могут быть расценены как пропаганда.