Российский ракетоносец осуществил показательный полет на маневрах стран ОДКБ

Стратегический ракетоносец ВВС РФ осуществил показательный пролет над полигоном «Эдельвейс» в Киргизии, где идет завершающий этап учений стран ОДКБ «Взаимодействие-2018», передает пресс-служба Центрального военного округа.

В небе Ту-95МС сопровождали два многоцелевых истребителя Су-30СМ вооруженных сил Казахстана.

Стратегический авианосец Ту-95МС оснащен высокоточным ракетным оружием нового поколения, его предельная скорость достигает 800 километров в час.

Напомним, маневры «Взаимодействие-2018» проходят на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии 10–13 октября с участием более 1,6 тысячи военнослужащих шести государств — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, порядка 300 единиц военной техники и 40 воздушных судов.