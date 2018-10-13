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8:28   13 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Российский ракетоносец осуществил показательный полет на маневрах стран ОДКБ

Российский ракетоносец осуществил показательный полет на маневрах стран ОДКБ

Стратегический ракетоносец ВВС РФ осуществил показательный пролет над полигоном «Эдельвейс» в Киргизии, где идет завершающий этап учений стран ОДКБ «Взаимодействие-2018», передает пресс-служба Центрального военного округа.

В небе Ту-95МС сопровождали два многоцелевых истребителя Су-30СМ вооруженных сил Казахстана.

Стратегический авианосец Ту-95МС оснащен высокоточным ракетным оружием нового поколения, его предельная скорость достигает 800 километров в час.

Напомним, маневры «Взаимодействие-2018» проходят на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии 10–13 октября с участием более 1,6 тысячи военнослужащих шести государств — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, порядка 300 единиц военной техники и 40 воздушных судов.

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Автор: Мария Милкевич
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