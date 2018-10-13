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8:19   13 Октября 2018
Весь мир

Северная Корея намерена продолжать расширение связей с Россией в 2019 году

Северная Корея намерена продолжать расширение связей с Россией в 2019 году

КНДР намерена и дальше расширять двусторонние связи с РФ в следующем году, рассказал глава северокорейского МИД Ли Ен Хо 12 октября на торжественном приеме в честь 70-летнего юбилея установления дипломатических отношений между СССР и КНДР.

Министр подчеркнул, что в КНДР высоко ценят одобрение российским правительством искреннего стремления Пхеньяна к миру на Корейском полуострове, свободе от ядерного оружия и ядерного шантажа.

При этом он добавил, что власти КНДР ждут демонстрации международным сообществом взаимного доверия в качестве реакции на практические действия Пхеньяна.

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Автор: Мария Милкевич
#рф #кндр #ли ен хо

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