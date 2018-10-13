Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

 Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

Никакой политики, только музыка: Концерт «Из России с любовью» прошел в Солсбери

 Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе
8:06   13 Октября 2018
Весь мир

Меланья Трамп объяснила, кому предназначалась скандальная надпись на ее куртке

Меланья Трамп объяснила, кому предназначалась скандальная надпись на ее куртке

Супруга американского президента Меланья Трамп рассказала в интервью телеканалу ABC News, что надела скандальную куртку для визита в центры содержания разлученных с родителями детей мигрантов для своих недоброжелателей, в частности, левой прессы.

«Это очевидно, что я надела куртку не для детей», подчеркнула первая леди США.

По словам Меланьи Трамп, она до сих пор задается вопросом, получила ли бы ее поездка такой резонанс в СМИ, если бы не эта деталь гардероба.

Она отметила, что журналистам следовало бы сосредоточиться на ее делах, а не на одежде.

Напомним, супругу Трампа ранее подвергли критике из-за надписи «I really don't care. Do U?» («Меня это вообще не трогает. А вас?») на куртке, которую она надела во время полета в центры содержания детей, разделенных с родителями, в Техасе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #меланья трамп #куртка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...