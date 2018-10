Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что собирается на следующей неделе посетить штаты, пострадавшие от разрушительного урагана «Майкл»

Об этом американский лидер, по своему обыкновению, сообщил в сети микроблогов Twitter, отметив, что многие даже не представляют, насколько сильным был удар стихии.

Кроме того, он отметил, что Белый дом уделяет пристальное внимание каждому району, который пострадал от стихийного бедствия.

Ранее власти пострадавших от урагана «Майкл» штатов сообщили, что по последним данным, жертвами стихии стали 11 человек.

People have no idea how hard Hurricane Michael has hit the great state of Georgia. I will be visiting both Florida and Georgia early next week. We are working very hard on every area and every state that was hit - we are with you!