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Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

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22:25   12 Октября 2018
Весь мир

Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что собирается на следующей неделе посетить штаты, пострадавшие от разрушительного урагана «Майкл»

Об этом американский лидер, по своему обыкновению, сообщил в сети микроблогов  Twitter, отметив, что многие даже не представляют, насколько сильным был удар стихии.

«Люди понятия не имеют, насколько сильно ураган «Майкл» ударил по великому штату Джорджия, - написал Трамп, добавив также: - В начале следующей недели я отправлюсь как во Флориду, так и в Джорджию».

Кроме того, он отметил, что Белый дом уделяет пристальное внимание каждому району, который пострадал от стихийного бедствия.

Ранее власти пострадавших от урагана «Майкл» штатов сообщили, что по последним данным, жертвами стихии стали 11 человек.

 

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Автор: Александр Люблинский
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