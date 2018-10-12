Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

Московский градоначальник Сергей Собянин снял с поста замглавы департамента труда и социальной защиты населения столицы Андрея Бесштанько. Распоряжение мэра размещено на портале московского правительства.

В качестве причины в документе указано истечение периода действия служебного контракта.

Бесштанько находился в должности замглавы руководителя департамента социальной защиты населения столицы в 2013–2015 годах, с 2015 года служил на посту замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Ранее он занимал посты в администрации Омской области.