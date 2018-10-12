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22:08   12 Октября 2018
Россия

Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

Московский градоначальник Сергей Собянин снял с поста замглавы департамента труда и социальной защиты населения столицы Андрея Бесштанько. Распоряжение мэра размещено на портале московского правительства.

В качестве причины в документе указано истечение периода действия служебного контракта.

Бесштанько находился в должности замглавы руководителя департамента социальной защиты населения столицы в 2013–2015 годах, с 2015 года служил на посту замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Ранее он занимал посты в администрации Омской области.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #собянин #бесштанько #департамент труда

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