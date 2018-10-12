Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове

Российское посольство в Лондоне не может добиться от властей Великобритании даже ясного ответа на вопрос, в какое ведомство нужно обращаться за информацией о смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, приводя заявление пресс-секретаря посольство РФ в Великобритании.

Загадочная смерть Николая Глушкова, который был заочно осужден в России за хищения в компании «Аэрофлот», наступила в ночь на 13 марта текущего года. В Скотланд-Ярде сначала назвали смерть россиянина «необъяснимой», но позже признали, что он был убит, так как скончался от удушения.

Следственный комитет РФ возбудил по факту убийства Глушкова в Лондоне уголовное дело, при этом МИД РФ заявил, что попытки британских властей засекретить процесс расследования по этому делу являются недопустимыми.

Спустя семь месяцев после убийства российское посольство в Лондоне вынуждено признать, что британские власти наотрез отказываются сотрудничать, игнорируют многочисленные обращения по дипломатическим линиям и официальные запросы Генпрокуратуры РФ. Также Лондон проигнорировал предложения организовать встречи представителей местной полиции с сотрудниками СК РФ и Генпрокуратуры России.

«При этом нас просят обращаться то в полицию, то снова в Форин-офис. Наши попытки прояснить, в какое ведомство нам все-таки писать, остались без внятного ответа», - подчеркнули в посольстве отметив, что налицо явное пренебрежение британцами их обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года.

Единственная дозированная информация, поступающая в посольство РФ, касается новых методов расследования гибели Глушкова, и черпается она не из официальных источников, а, как правило, из СМИ и остается вопросом – можно ли ей верить.