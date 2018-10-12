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 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

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21:48   12 Октября 2018
Россия

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за годы своего существования зарекомендовала себя, как авторитетное ведомство, ведущее серьезную и масштабную работу.

Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина сотрудникам Росреестра в связи с десятилетием его создания.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 10-летием создания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. За прошедшие годы ваша служба накопила значительный опыт, сформировалась как серьезное, авторитетное ведомство», - говорится в поздравлении.

Текст телеграммы в пятницу был опубликован на официальном сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил, что сотрудники службы провели сложную и масштабную работу, сформировав в итоге единый госреестр недвижимости, включающий в себя свыше 300 миллионов записей обо всех учтенных объектах недвижимого имущества в России. Созданный ими массив информации, по словам Путина, востребован для решения важных задач по обеспечению законных прав и защите интересов наших граждан и в других важных вопросах.

Также президент отметил, что сотрудники службы с их профессиональной компетентностью и ответственностью продолжат эффективно трудиться на благо страны.

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

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Автор: Александр Люблинский
#путин #поздравление #росреестр

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