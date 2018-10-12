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Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

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21:54   12 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лидеры Белоруссии и России 12 октября навестили малую родину Александра Лукашенко, осмотрели природу этих мест и полакомились блинами и драниками прямо из печи, сообщает Sputnik Беларусь.

Неформальное общение президентов состоялось после окончания официальной части Форума регионов Белоруссии и России в Могилеве и продлилось несколько часов.

Лукашенко пригласил Путина на свою малую родину — агрогородок Александрия Шкловского района, показал дом, где провел детство, Трофимов родник, который обустроил дед белорусского лидера, плотник Трофим. Президенты испили воды, которая считается лечебной. Также Путина угостили традиционными белорусскими угощениями.

Сообщается, что во время поездки лидеры двух стран передвигались на усовершенствованном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска, вел машину лично Лукашенко.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #белоруссия #лукашенко #форум регионов белоруссии и россии

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