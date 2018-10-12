Народная артистка СССР Маргарита Юрьева скончалась на 94 году жизни

Пресс-служба МХАТ (Московского Художественного академического театра) имени Максима Горького сообщает о кончине народной артистки СССР Маргариты Юрьевой.

Как сообщили в театре, Маргарита Валентиновна Юрьева скончалась в возрасте 93 лет после тяжелой болезни.

«… Замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота», - отметили в театре.

Также сообщается, что артистка до последних дней, насколько позволяло состояние здоровья, продолжала участвовать в постановках.

Прощание с Маргаритой Юрьевой состоится во вторник 16 октября в фойе театра. О месте и времени похорон объявят дополнительно.