Мы в соц.сетях:
Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию
Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

 Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове

Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове
Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

Собянин снял с поста замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы

 Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы

Путин поздравил сотрудников Росреестра с 10-летием создания федеральной службы
Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

Лукашенко угостил Путина драниками в доме своего детства

 Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию

Климкин призвал УПЦ присоединиться к переговорам о вхождении в автокефалию
Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл»

 Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове

Посольство РФ не получает от британских властей ответов на вопросы о Глушкове
21:30   12 Октября 2018
Весь мир

Генассамблея ООН назначила 18 государств в состав СПЧ

Генассамблея ООН назначила 18 государств в состав СПЧ

Делегаты 73-й сессии Генассамблеи ООН 12 октября выбрали 18 государств-участников Совета по правам человека на 2019–2021 годы. Мероприятие транслировалось на официальном сайте ООН.

В результате в СПЧ вошли Аргентина, Австрия, Багамы, Бангладеш, Бахрейн, Болгария, Буркина-Фасо, Дания, Индия, Италия, Камерун, Сомали, Того, Уругвай, Филиппины, Фиджи, Чехия и Эритрея. Их полномочия вступают в силу 1 января 2019 года.

Состав СПЧ обсуждался пятью региональными группами в рамках ООН, конкурентов у кандидатов не было. Однако во время голосования один голос достался США — предположительно, какой-то участник ГА самостоятельно внес в бюллетень государство, несколько месяцев назад покинувшее СПЧ. В июне бывшая на тот момент постпредом США при ООН Никки Хейли сообщила о выходе Штатов из СПЧ. Власти страны постоянно подвергали Совет критике и обвиняли его в предвзятости при оценке деятельности США и Израиля в области прав человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #италия #оон #австрия #бангладеш #болгария #индия #дания #аргентина #спч #камерун #бахрейн #буркина-фасо #хейли #багамы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...