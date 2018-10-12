Генассамблея ООН назначила 18 государств в состав СПЧ

Делегаты 73-й сессии Генассамблеи ООН 12 октября выбрали 18 государств-участников Совета по правам человека на 2019–2021 годы. Мероприятие транслировалось на официальном сайте ООН.

В результате в СПЧ вошли Аргентина, Австрия, Багамы, Бангладеш, Бахрейн, Болгария, Буркина-Фасо, Дания, Индия, Италия, Камерун, Сомали, Того, Уругвай, Филиппины, Фиджи, Чехия и Эритрея. Их полномочия вступают в силу 1 января 2019 года.

Состав СПЧ обсуждался пятью региональными группами в рамках ООН, конкурентов у кандидатов не было. Однако во время голосования один голос достался США — предположительно, какой-то участник ГА самостоятельно внес в бюллетень государство, несколько месяцев назад покинувшее СПЧ. В июне бывшая на тот момент постпредом США при ООН Никки Хейли сообщила о выходе Штатов из СПЧ. Власти страны постоянно подвергали Совет критике и обвиняли его в предвзятости при оценке деятельности США и Израиля в области прав человека.