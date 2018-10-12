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21:09   12 Октября 2018
Весь мир

Лавров: США хотят создать квазигосударство к востоку от Евфрата

Лавров: США хотят создать квазигосударство к востоку от Евфрата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в пятницу, зачем Соединенным Штатам земли на восточном берегу реки Евфрат – они через своих союзников намерены создать там квазигосударство.

Об этом глава МИД РФ заявил в пятницу, отвечая на вопросы изданий: «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро».

По словам Лаврова, провинция Идлиб не последний проблемный район на сирийской территории, например, совершенно неприемлемые вещи происходят на землях, лежащих к востоку от реки Евфрат.

«Эти земли США стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того, чтобы создать там квазигосударство <…> и сделать все, чтобы создавать там условия для нормальной жизни своих подопечных», - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что американцы создают на тех землях альтернативные органы власти и содействуют возвращению туда беженцев, в то время, как на территориях подконтрольных Дамаску никто из западных стран даже не пытается создавать условия для возвращения беженцев, объясняя это необходимостью сначала наладить политический процесс.

Лавров: США хотят создать квазигосударство к востоку от Евфрата

Российский министр отметил, что весь вопрос и заключается в том, почему к востоку от Евфрата, на землях подконтрольных США, не надо дожидаться установления политического процесса – это связано с тем, что там Штаты планируют создать прообраз некоего нового государства. При этом Лавров допустил, что США вновь поднимут опасный вопрос так называемого «Большого Курдистана».

 «Не исключаю, что США в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться», - добавил Лавров.

При этом министр подытожил, что в такой мутной воде Штатам гораздо проще ловить рыбку, но до добра это не доведет.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #лавров #квазигосударство

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